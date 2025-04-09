J.K. Světnička
6napsaných článků
6napsaných článků
Vedle stovek diagnóz nemocí, známých moderní medicíně, existují diagnózy nemoci společnosti: bezpáteřnost, bezohlednost, sobectví... Nemocná společnost, ve které rozhodovali mocní škrtem pera, a nemocné zdravotnictví, které je součástí takové společnosti.
Podivné defilé, odehrávající se každý den na našich obrazovkách, by mohlo posloužit extrémistům za důkaz nedokonalosti demokracie, ba přímo její neschopnosti, užvaněnosti a bezmoci.Vina ale není na parlamentní demokracii, nýbrž na dramaturgické koncepci vysílání.
Středeční noviny minulého týdne představovaly zajímavé spektrum. Svobodné slovo: Paralela s fašismem, Mladá fronta: Vyklidí KSČ Prahu?, Lidové noviny: Sdělení, Rudé právo: Nehorázný dopis prokurátora. Všechny tyto titulky se týkaly dopisu městského prokurátora, který více či méně citovaly a ve kterém dr.Tomáš Sokol konstatuje, že propagace a agitace politických cílů KSČ je propagací hnutí, které směřuje k potlačení práv pracujícího lidu.
Na Rudé právo přišla glasnosť, na KSČ okresní konference, a tak se můžeme na stránkách nejmasovějšího deníku dočíst, jak si někteří komunisté představují existenci KSČ v právním státě, konkrétně doc.dr.J.Slunéčková, DrSc., v článku "Svrchovanost zákona" (RP 23.3., strana 8).
Od 17. XI. uběhly již 4 měsíce. Veřejnost ztrácí zájem, v informační explozi si plete páté pře deváté či upadá do laických nesmyslů (viz IS č. 50, str. 14, I. Lamper, LN č. 19, Divadélko, V. Mlynář). Neuškodí proto shrnutí, kdo a jak se tímto vyšetřováním zabývá.