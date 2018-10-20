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Igor Lukeš

14napsaných článků

Autor: Respekt

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Výměna stráží v CIA: od Bushe k Obamovi
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Výměna stráží v CIA: od Bushe k Obamovi

Eric Holder, ministr spravedlnosti ve vládě prezidenta Obamy, řekl nedávno před Kongresem, že simulované topení je bezpochyby formou mučení. Tento kus selského rozumu může mít překvapivé důsledky: od roku 2001 totiž tuto metodu používala CIA a dopouštěla se tím mučení, což je v USA klasifikováno jako federální zločin. V řadách CIA jsou teď tucty lidí, kteří se v očích amerických zákonů dopustili hrdelního zločinu a na desítky let dopředu se budou obávat, když před jejich domem zastaví neznámé auto.

Igor Lukeš4. 4. 2009

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Ondřej Kundra

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