Igor Lukeš
14napsaných článků
14napsaných článků
Eric Holder, ministr spravedlnosti ve vládě prezidenta Obamy, řekl nedávno před Kongresem, že simulované topení je bezpochyby formou mučení. Tento kus selského rozumu může mít překvapivé důsledky: od roku 2001 totiž tuto metodu používala CIA a dopouštěla se tím mučení, což je v USA klasifikováno jako federální zločin. V řadách CIA jsou teď tucty lidí, kteří se v očích amerických zákonů dopustili hrdelního zločinu a na desítky let dopředu se budou obávat, když před jejich domem zastaví neznámé auto.
Odříkal přísahu a obrátil se čelem k davu skoro dvou milionů lidí. Na chvíli mu to vyrazilo dech. Svůj první prezidentský proslov začal číst s nervozitou. Z hlediska stylu to nebyl jeho den. Je ale možné, že svůj přednes potlačil, abychom se soustředili na význam jeho slov.
Událost zůstala skryta za kouřovou clonou debaty o radaru v Brdech, až se nakonec ztratila úplně v bouři na Kavkaze. Přesto je zásadně důležitá. Americký Nejvyšší soud v červnu 2008 rozhodl v kauze Boumediene v. Bush, že Lakhdar Boumediene a další osoby zadržované na Guantánamu mají právo na habeas corpus, tedy na regulérní proces před federálním soudem.
Každý národ má své historické martyrium.