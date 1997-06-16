Hana Doležalová

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"Lidé, kteří pěstují jogging, jsou ryzí Svatí Posledního dne, jsou to protagonisté zvolna postupující apokalypsy.
V úvodní sekvenci Soderberghova filmu Sex, lži a video si hlavní hrdinka stěžuje svému psychoanalytikovi na nutkavou představu neustále se hromadících odpadků.
Dvacátého pátého dubna se budou konat středoškolské přijímací zkoušky a dojde přitom k něčemu neobvyklému: na střední školy se dostanou všichni, kdo mají zájem.
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