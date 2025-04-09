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Eugen Mihai

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Když Iliescu přichází, samo slunce vychází!
Zahraničí10 minut

Když Iliescu přichází, samo slunce vychází!

Demokraticky smýšlející část rumunské veřejnosti pociťuje při sledování televizních novin čím dál větší rozpaky. Už zase jim pracovníci televize (zpravidla tíž, kteří ještě nedávno velebili Nicolae Ceaušesca) ukazují obrovské masové mítinky, na nichž všichni nebo téměř všichni účastníci nadšeně mávají květinami, pokud možno bílými růžemi, symbolem Fronty národní spásy.

Eugen Mihai23. 5. 1990

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