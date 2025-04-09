Eugen Mihai
10napsaných článků
10napsaných článků
Byla jednou jak v pohádce / v Rumunsku jednou byla / velká banda dacanů / co okovy rozbila... Tato "Hymna dacanů" zaznívala po několik týdnů večer co večer na bukurešťském Univerzitním náměstí, tam, kde 21.prosince loňského roku položila řada Rumunů život v průběhu událostí, které měly být revolucí, ale paradoxně skončily upevněním pozice stranické nomenklatury.
Demokraticky smýšlející část rumunské veřejnosti pociťuje při sledování televizních novin čím dál větší rozpaky. Už zase jim pracovníci televize (zpravidla tíž, kteří ještě nedávno velebili Nicolae Ceaušesca) ukazují obrovské masové mítinky, na nichž všichni nebo téměř všichni účastníci nadšeně mávají květinami, pokud možno bílými růžemi, symbolem Fronty národní spásy.