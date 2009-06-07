0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

David Mervart

14napsaných článků

Všechny publikované články

Koizumi tlačí na pilu
Zahraničí8 minut

Koizumi tlačí na pilu

Japonsko si oddechlo, když dorazila zpráva o propuštění tří jeho občanů zadržovaných v Iráku. Země byla daleka toho, aby ji únos těchto osob sjednotil. V ulicích propukly demonstrace tvrdě kritizující premiéra Džuničira Koizumiho za to, že vyslal do Iráku kontingent o síle 550 mužů, přestože pacifistická ústava, sepsaná po druhé světové válce, takový krok neumožňuje. Navíc únosci tvrdili, že zajaté zaživa upálí, pokud Tokio jednotky nestáhne. Rodiny některých zadržovaných apelovaly, ať vláda tomuto požadavku vyhoví. Ale Koizumi necouvl.

David Mervart18. 4. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce