David Mervart
14napsaných článků
14napsaných článků
TOMÁŠ SEDLÁČEK
Zavřela se opona za posledním řádným zasedáním parlamentu v éře Džuničiró Koizumiho. To je významný moment, vždyť premiér se symbolicky zapsal jako osobnost vyvolávající zájem právě svými mediálně vděčnými odpověďmi na interpelace a diskusními souboji, nově zavedenými po britském způsobu.
Japonsko si oddechlo, když dorazila zpráva o propuštění tří jeho občanů zadržovaných v Iráku. Země byla daleka toho, aby ji únos těchto osob sjednotil. V ulicích propukly demonstrace tvrdě kritizující premiéra Džuničira Koizumiho za to, že vyslal do Iráku kontingent o síle 550 mužů, přestože pacifistická ústava, sepsaná po druhé světové válce, takový krok neumožňuje. Navíc únosci tvrdili, že zajaté zaživa upálí, pokud Tokio jednotky nestáhne. Rodiny některých zadržovaných apelovaly, ať vláda tomuto požadavku vyhoví. Ale Koizumi necouvl.