David Hertl
10napsaných článků
10napsaných článků
Varlam Šalamov
Dietmar Grieser
Pro většinu dnešních posluchačů rádia je stanice Vltava, třetí program Českého veřejnoprávního rozhlasu, plná kvalitních slovesných pořadů a klasické hudby. Nebylo tak tomu vždy. Ti, kteří pamatují rok 1968, si vzpomenou na stejnojmennou stanici, která se snažila posluchače v Československu přesvědčit, že okupace je bratrskou pomocí.
Ivo Markvart se narodil roku 1955 v Podbradci na Litoměřicku v rodině sedláka, který odmítl vstoupit do JZD a byl za to vězněn. Dvakrát se nedostal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, nakonec tu vystudoval knihovnictví (diplomová práce o soukromých vydavatelích meziválečného období). Po škole pracoval v národním podniku Staviva, jako redaktor Amatérské scény, naposledy v knihovně v Lounech jako její ředitel. Působil také jako editor (stál mj. u zrodu poslední vzpomínkové knihy generála Františka Fajtla) a je autorem několika knih, které sepsal na základě svých výzkumů dětského myšlení a tvorby. Za jedno z těchto děl získal v roce 1997 cenu Nejkrásnější kniha roku. Na Lounsku a Litoměřicku pomáhal při vzniku desítek občanských sdružení.Toto torzo rozhovoru s Ivem Markvartem vzniklo čtyři dny před jeho smrtí – zemřel nedávno na následky dopravní nehody: srazilo ho auto, když se vracel na kole domů.