Bedřich Moldan
9napsaných článků
9napsaných článků
Na téma státní energetické koncepce, možného prolomení limitů na těžbu uhlí, obnovy těžby uranu, dostavby nových bloků jaderných elektráren, obnovitelných zdrojů i nutných úspor, jste mohli diskutovat se senátorem Bedřichem Moldanem.
Přírodní pohromy jsou v posledních desetiletích zřejmě častější, než tomu bylo dříve. Jde zejména o události atmosférického původu: vlny sucha, extrémní horka či mrazy, tajfuny, hurikány i jiné prudké větry, a zejména povodně. Většina klimatologů je přesvědčena, že to souvisí s celkovou změnou klimatu, na které se významně podílí člověk. Spalováním fosilních paliv se do ovzduší dostávají obrovská kvanta oxidu uhličitého a dalších látek, které posilují tzv. skleníkový efekt.