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Redakce

Barbara Tóth

29napsaných článků

Všechny publikované články

Vídeňská blamáž
Svět6 minut

Vídeňská blamáž

Takové nápady mají politici rádi. Přece proč na dva dny se spoustou novinářů na palubě neobletět hlavní města čtyř evropských států a neprojednat tam dopady hospodářské krize na východní Evropu i na finanční trhy ve Vídni? Rakouskému ministru financí se nápad podniknout takový výlet líbil, chtěl se ocitnout v roli angažovaného a soucitného partnera východní Evropy. Ale z únorové cesty Josefa Prölla se nakonec stala komunikační katastrofa – na ministra se totiž jeho hostitelé dívali jako na nevítaného posla krize.

Barbara Tóth15. 3. 2009
Co prozradí svědek D
Zahraničí5 minut

Co prozradí svědek D

Hlava státu, nebo terorista? Nový íránský prezident Ahmadínedžád se před šestnácti lety údajně podílel na vraždě tří Kurdů ve Vídni.

Poslanec za rakouské Zelené Peter Pilz je podsaditý, sportovní muž s krátkými vlasy a čilýma očima. Jako expert na otázky bezpečnosti v nejmenší opoziční straně se specializoval na témata, která připadají ostatním zákonodárcům příliš choulostivá. Vydal již pět knih s tituly jako Kartel, S Bohem proti všem či Eskorta do Teheránu. Právě ta poslední je nanejvýš aktuální.

Barbara Tóth10. 7. 2005
Za týden je tu máme
Zahraničí8 minut

Za týden je tu máme

Sobotní velké rozšíření Evropské unie o deset nových zemí budí pochopitelně očekávání hlavně v kandidátských zemích. Následující texty zachycují veřejnou debatu „uvnitř“ – ve třech rozdílných zemích EU. Británie očekává od nováčků podporu ve svém zdrženlivém postoji k Bruselu. Francie, považující sebe samotnou za „motor“ integrace, se dívá s obavou především na příchod Poláků a jejich zemědělců. A sousední Rakousko vlastně nakonec vypadá docela spokojeně.

Barbara Tóth, Václav Nekvapil, Martin Řezníček25. 4. 2004
Rakouská pila na nervy Evropy
Zahraničí5 minut

Rakouská pila na nervy Evropy

Zeptáte-li se Rakušana na ulici, kde je místo jeho země, zda v elitním klubu tvrdého jádra Evropy, nebo mimo ně, odpoví trochu zaraženě: Ale my přece už jsme jádrem Evropy, vždyť ležíme uprostřed kontinentu! Tak to také koneckonců politika odedávna propagovala – Rakousko, malá malebná země přímo v srdci Evropy. Že skutečné srdce Evropy teď trpí těžkou arytmií a člověk si vlastně nemůže být jist, zda bije ještě v Bruselu, nebo už někde jinde, to obyvatelé Rakouska tak úplně nevnímají.

Barbara Tóth18. 1. 2004
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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