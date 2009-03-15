Barbara Tóth
29napsaných článků
29napsaných článků
Takové nápady mají politici rádi. Přece proč na dva dny se spoustou novinářů na palubě neobletět hlavní města čtyř evropských států a neprojednat tam dopady hospodářské krize na východní Evropu i na finanční trhy ve Vídni? Rakouskému ministru financí se nápad podniknout takový výlet líbil, chtěl se ocitnout v roli angažovaného a soucitného partnera východní Evropy. Ale z únorové cesty Josefa Prölla se nakonec stala komunikační katastrofa – na ministra se totiž jeho hostitelé dívali jako na nevítaného posla krize.
Hlava státu, nebo terorista? Nový íránský prezident Ahmadínedžád se před šestnácti lety údajně podílel na vraždě tří Kurdů ve Vídni.
Poslanec za rakouské Zelené Peter Pilz je podsaditý, sportovní muž s krátkými vlasy a čilýma očima. Jako expert na otázky bezpečnosti v nejmenší opoziční straně se specializoval na témata, která připadají ostatním zákonodárcům příliš choulostivá. Vydal již pět knih s tituly jako Kartel, S Bohem proti všem či Eskorta do Teheránu. Právě ta poslední je nanejvýš aktuální.
Sobotní velké rozšíření Evropské unie o deset nových zemí budí pochopitelně očekávání hlavně v kandidátských zemích. Následující texty zachycují veřejnou debatu „uvnitř“ – ve třech rozdílných zemích EU. Británie očekává od nováčků podporu ve svém zdrženlivém postoji k Bruselu. Francie, považující sebe samotnou za „motor“ integrace, se dívá s obavou především na příchod Poláků a jejich zemědělců. A sousední Rakousko vlastně nakonec vypadá docela spokojeně.
Zeptáte-li se Rakušana na ulici, kde je místo jeho země, zda v elitním klubu tvrdého jádra Evropy, nebo mimo ně, odpoví trochu zaraženě: Ale my přece už jsme jádrem Evropy, vždyť ležíme uprostřed kontinentu! Tak to také koneckonců politika odedávna propagovala – Rakousko, malá malebná země přímo v srdci Evropy. Že skutečné srdce Evropy teď trpí těžkou arytmií a člověk si vlastně nemůže být jist, zda bije ještě v Bruselu, nebo už někde jinde, to obyvatelé Rakouska tak úplně nevnímají.