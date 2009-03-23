Aviezer Tucker

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Debata o nové budově Národní knihovny v Praze je symptomem zdejší provinčnosti. Diskutuje se totiž jen o skořápce, nikoli o obsahu, o skladišti na knihy, nikoli o knihovně. Podstata knihovny přitom tkví ve zpřístupnění knih a časopisů čtenářům.
Česká vláda připravuje školskou reformu, která však místo toho, aby dala českému vysokému školství více vnitřní svobody, uvrhne jej do spárů technokratických manažerů.
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