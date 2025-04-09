Antonín Hradilek
9napsaných článků
9napsaných článků
Na setkání premiérů ČSFR a Rakouska předložil spolkový kancléř Franz Vranitzky návrh spolupráce obou zemí v energetice. Rakousko nabízí pomoc v řadě oblastí, od efektivního využívání energie a odsíření elektráren až po dovoz ropy a plynu ze západní Evropy a ze Středomoří.
Zasmáli jsme se, křečovitě. Přesně jako při poslechu "slavného" projevu z Červeného Hrádku - "už nemáme Jakeše, zato máme Undorfa (a Hradílka)!" Píše RNDr.Sluka z Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů v reakci na článek, ve kterém zpochybňuji rozvoj jaderné energetiky u nás a především stavbu elektrárny v Temelíně (IS 49).