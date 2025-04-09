Alfréd Vogel

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Článek Omnipol - černé divadlo (Respekt č.28) se zabýval vývozem zbraní i situací v tomto podezřelém podniku. Text sice vzbudil odezvu čtenářů, ale od kompetentních orgánů ani ze samotného Omnipolu jsme žádnou reakci nezaznamenali.
Nezvrhne-li se konflikt v Perském zálivu neočekávaným směrem, proběhnou brzy po jeho skončení jednání o novém systému bezpečnosti na Blízkém východě.
V prvních měsících činnosti vlády národního porozumění a po nástupu Václava Havla do funkce prezidenta přišlo Československo s celou řadou návrhů a iniciativ, které na čas upoutaly pozornost civilizovaného světa.
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