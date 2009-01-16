Alena Fendrychová
4napsaných článků
4napsaných článků
Skoro v každých novinách dnes najdete články týkající se životního prostředí. Dozvídáme se otřesná fakta, která se celá léta pečlivě tajila. Zdálo by se, že ekologie je na pořadu dne. V praktickém životě se ovšem mnoho nezměnilo. Panuje všeobecný názor, že jsou důležitější věci, že ochrana životního prostředí je jakýmsi přepychem, který si mohou dovolit vyspělé západní státy.
Pokaždé, když se vracím s dětmi od babičky z Dejvic a čekáme pak na Prašném mostě na osmičku, propadám bezmocnému vzteku. Stanice tramvaje totiž leží asi v polovině dlouhého stoupání. A zrovna tam, kde stojíme, se nákladní auta potřebují nadechnout, aby vyjela zbytek kopce.