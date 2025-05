Ranní postřeh Daniela Hůleho: Přijímačky jsou pouhý vrchol problémů českého školství

Příliš mnoho dětí nedokončí základní školu nebo nepokračuje na střední. Prodloužení povinné docházky na 11 let (9+2) by zajistilo, že méně dětí propadne sítem. To není jen o číslech – jde o spravedlnost. Znevýhodněné děti by dostaly šanci, společnost by byla vzdělanější a stát by nesl nižší náklady na dávky či nezaměstnanost. Ekonomické přínosy jsou zřejmé, ale chybí vůle.