O odměnách a lidech

Jenže celý systém správy věcí veřejných a poskytování veřejných služeb by měl fungovat jako promyšlený a soudržný korpus. Vnitřní rozdíly v pracovních podmínkách a odměňování by měly dávat smysl a nebýt výsledkem toho, co se v ten který okamžik jevilo jako politicky neudržitelné.