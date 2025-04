Motoristé hlavně sobě: „Jestli je potřeba změnit nějaký zákon, je potřeba ho začít porušovat“

Asi by se dalo očekávat, že Motoristé a jejich fans, z řad „inteligentních a schopných lidí“, budou v budoucnu prosazovat stejnou logikou „žité právní reality“, že ke každému zákonu budou přistupovat stejně. Máme spoustu zákonů, které zapovídají občanům i politikům nedopouštět se korupčního jednání, a přesto mnoho politiků tak činí. Asi bychom se tedy měli připravit na to, že Motoristé budou bojovat za změnu těchto zákonů podporou korupce u svých politiků a vydávat to za bohulibou činnost vedoucí k lepší společnosti pro všechny. Stejně tak se asi dá přijít s argumentem, že existuje žitá praxe, kdy se část občanů dopouští sexuálních a jiných násilných činů, přestože jim to „všemožná pravidla určená státem“ zakazují.