Psychologická poradna: Zdá se mi, že snoubenec mé kamarádky je skrytý narcis

Mám podezření, že přítel mé kamarádky (26) je skrytý narcis. Ve společnosti je velmi plachý, tichý, nesměje se, ani když se směje celá skupina. Z toho, jak kamarádka mluvila o jejich vztahu, jsem také vydedukovala, že se nedokáže vcítit do její kůže, nemá empatii, snaží se ji kontrolovat. Přestože studuje šest až sedm hodin cesty vlakem od něj, nikdy za ní nepřijel – už druhým rokem jezdí jednou týdně jen ona za ním. Z toho mála, co o sobě řekl, jsem si také všimla, že se srovnává s těmi lepšími v práci a chce být jako oni.

Kamarádka je zase ten typ člověka, který je velmi přizpůsobivý, empatický, altruistický a nedokáže být asertivní. Od té doby, co je s ním, jako by už o nás – své kamarády – nestála. Mám pocit, jako by se s námi stýkala už jen z povinnosti.