Psychologická poradna: Partner tráví většinu volného času hraním počítačových her

Manžel někdy prosedí celý večer, nebo dokonce většinu víkendu u počítačových her. Obhajuje se tím, že je to pro něj nejlepší relaxace, ale mně někdy připadá, jako by ani pořádně nedospěl. Jako bych měla doma další dítě.

Když mu řeknu, že by bylo lepší, kdybychom spolu šli ven, do přírody, tak někdy souhlasí. Když jsme ale někde déle, tak vidím, že je nervózní a hraní mu chybí. Podle mě to hraničí se závislostí, ale on o tom nechce ani slyšet. Říká, že jeho kolegové to mají stejně.