Podváděla jsem manžela, teď má milenku. Chci rozvod, ale obávám se o vztah s dětmi

Po roce jsem se i odstěhovala, ale dcera, v té době šestnáctiletá, to špatně snášela. Odepsali mě i moji sourozenci. Syn, kterému bylo už dvacet let, to respektoval. Nakonec jsem se kvůli dceři vrátila domů už po třech měsících a snažila se dát vztah s manželem do pořádku. No, už se to nepodařilo.