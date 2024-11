Náš třináctiletý syn je velmi bystrý, ale rád šokuje okolí vulgárním humorem a poznámkami

Máme dva syny v teenagerském věku. Oba jsou velmi tvrdohlaví, takže to jako rodiče máme někdy dost náročné. Nejvíc mě trápí, že našemu mladšímu třináctiletému synovi jakoby chyběla empatie. Někdy se chová zcela nezrale, otravně a pohoršuje tím okolí. Není moc citlivý a příliš mu nedělá starosti, co si o něm ostatní myslí. Zdá se, že ani neví, kdy konkrétně ostatní pohoršuje. Používá některé vulgární nadávky nebo vypráví hloupé vtipy (takový fekální humor). Jakoby nás tím chtěl všechny šokovat. A my už nevíme, jak na to máme reagovat.