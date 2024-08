Můj přítel je z města, nepije tvrdý alkohol a příbuzní na vesnici si z něj dělají legraci

Můj přítel nepije tvrdý alkohol, takže schytává kritiku i za to (u nás na vesnici se víno moc nepije, jen pivo a tvrdý alkohol). Myslím, že by byli rádi, kdybych si našla někoho místního, kdo se od nich tolik neliší. Štve mě to, ale zároveň s nimi chci mít dobré vztahy, takže se nechci hádat. A v danou chvíli nikdy nevím, jak to řešit.