Moje dospělá dcera viditelně přibrala a je bez energie

Vím, že studium je náročné, hlavně co se týče rozvrhu a ranního vstávání do školy. Přestože tvrdí, že se jí ve škole velmi líbí a ráda by tam ve studiu pokračovala, nejsem si jistá, zda tomu tak skutečně je a jestli to psychicky i fyzicky opravdu zvládá. Výsledky má dobré, přiměřené. Věnuje se i mimostudijním záležitostem, setkává se s ostatními studenty, neběhá po barech ani diskotékách.