Manžel mě trestá několikadenním mlčením

Ze začátku to trvalo tři dny a pak ho to přešlo. Teď to prodloužil a trvá to i týden, než se mnou začne jakž takž mluvit. Po celou dobu, kdy se mnou nekomunikuje, se k němu chovám uctivě a mluvím na něj normálně. Nepokouším se ho však přesvědčovat a ani se mu nevnucuji – hlavně proto, že se toto jeho mlčení neustále opakuje. Někdy to udělá každý měsíc, jindy každý druhý.