Cítím se osaměle, i když jsem mezi lidmi

Není to tak, že bych se lidem vyhýbal – spíš mám pocit, že s nimi neumím navázat skutečný kontakt. Zároveň nevím, co s tím. Zajímalo by mě, jak se prakticky dá s tímto druhem osamělosti pracovat. Jak se cítit ve spojení s lidmi, když mám často pocit, že jsme každý „na jiné vlně“?