Západ chřadne a prohraje, Rusko sílí, budoucnost čeká v Asii. Říká Orbán

Konec července a rumunské lázně Băile Tușnad jsou v mytologii Viktora Orbána a jeho strany Fidesz důležité místo a čas: na letní univerzitu a dětský tábor, jak se každoroční událost oficiálně jmenuje, se do sousední země, do srdce území obývaného etnickými Maďary, sjede kompletní budapešťská vládní a provládní elita (a pár opozičních a nezávislých výjimek) a týden tu debatuje. Vrcholem bývá projev premiéra Viktora Orbána, protože Băile Tușnad jsou místo, kde Orbán oznamuje světu důležité věci. Třeba že buduje iliberální demokracii (rok 2014) nebo že přijde doba, kdy se Maďarsko vrátí do svých původních předtrianonských hranic (2022, učinil to opatrně a obrazně, ale stejně oznámil konec Slovenska a Rumunska, což se v Rumunsku setkalo s diplomatickým protestem).