Páv Viktor Orbán a jeho cesty světem

Bylo to velké překvapení, když Viktor Orbán ohlásil svou cestu do Kyjeva. První válečnou a čerstvě v roli premiéra předsednické země Unie, což sice v praxi nic neznamená, ale je možné tomu sousloví přiřknout symbolický význam. Maďarský nezávislý tisk už začal spekulovat, zda Orbán neotáčí svou proruskou politiku, či zda spíš není nucen ji otočit. Konečně, zaznělo z jiných evropských měst, i on, hlasatel ruské verze nedávných dějin a blízké budoucnosti, navštívil oběť ruské agrese. Na budapešťském hradě se maďarský premiér a jeho okolí tím vším museli dobře bavit, když záhy po návratu z Ukrajiny jeho úřad oznámil cestu do Moskvy, a aby překvapení dorazil, vyrazil do Pekingu.