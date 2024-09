Prominentní maďarský kněz skončil kvůli divokým sexuálním gay večírkům. Už zase

To už je zapomenuto, kde to jde, tam jsou fotky s otcem Besem smazány (třeba z Facebooku samotného premiéra, jehož mluvčí to vysvětlil tak, že „jsou smazané, protože tam nepatří“). Minulý pátek kariéra a duchovní služba Gergőho Beseho skončila, protože vyšlo najevo, že se účastní divokých sexuálních gay večírků, a to nad rámec dlouhodobých vztahů s několika muži.