Orbán má nejnebezpečnějšího protivníka za dlouhé roky. Ale pořád je neporazitelný

Možná si ještě vybavíte zimní maďarskou politickou bouřku se zneužíváním dětí a prezidentskou milostí. O politickou budoucnost přišly prezidentka Katalin Novák a bývalá ministryně spravedlnosti Judit Varga, jediné dvě ženy, které se státostrana Fidesz premiéra Viktora Orbána rozhodla nabízet maďarské veřejnosti. Tehdejší drama mělo všechno: ohavný zločin. Konec dvou velmi slibných kariér.

Taky tajemství – nikdo nechápal, proč přesně prezidentka Novák pustila ven z vězení a vymazala trest z rejstříku muži, který se snažil krýt zneužívání dětí. Rumunskou šlechtičnu s dobrými kontakty a biskupa, který k tomu prezidentku přemluvil a celé zemětřesení zpunktoval (a pak se na chvíli v ústraní věnoval rozjímání, za což veřejně poděkoval bohu, a dál je biskupem).

Když jsem o tom v únoru mluvil s Andrásem Bíró-Nágyem, jedním z nejbystřejších znalců maďarské politiky, ještě to vypadalo, že v dalších týdnech se budou rozebírat nově zjištěné detaily a okolnosti případu. Co vzejde z mnohatisícových protestů, které se pravidelně konaly? Jak důležité bude, že se zločiny odehrávaly kousek od rodiště Viktora Orbána? O co přesně biskupovi Zoltánu Balogovi, mimochodem exministrovi v jedné z Orbánových vlád, šlo? A proč, když jde o zneužívání dětí, v tom zase musí hrát nějakou roli církev (byť ne katolická, ale reformní)?

Byla to velká a fascinující chyba lávky. Celou show a všechnu pozornost na sebe strhl muž, který se zpočátku zdál být epizodní postavou velkého maďarského příběhu. Bývalý manžel exministryně Judit Varga (která měla namířeno do europarlamentu a z kandidátky odstoupila) jménem Péter Magyar napsal na Facebook, že vedení Fideszu jsou zbabělci, kteří hodili vlastní průšvih na ženské, a navíc všichni kradou, což beztak každý Maďar ví. Magyar byl do té doby střední kádr Fideszu, pohodlně a lukrativně usazený v několika trafikách. Dokud se s Varga nerozvedl, byl polovinou mladé fideszovské rodiny do vitríny. O tohle všechno se jedním vpisem na sociální sítě připravil, zvlášť když oznámil, že ví leccos o korupci a zneužívání pravomocí a rád se o to podělí.

Koho to zajímalo, ten přemítal, jestli se v Magyarovi hnulo svědomí, jestli ho opravdu pohoršilo, jak Orbán zametl s jeho bývalou ženou, nebo jestli prostě neovládl touhu po zájmu veřejnosti a teď za to ošklivě zaplatí. Nikoho nenapadlo, že je to začátek dobře připravené politické kariéry.

Péter Magyar začal dávat rozhovory do nezávislých médií a podařilo se mu dostat do čela protestů proti vládě Viktora Orbána, v nichž se počáteční odpor nad krytím zločinců přetavil v celkovou nespokojenost. Ukázalo se, že nejen něco ví, ale má to i nahrané – když ještě žil s Judit Varga a ta ještě byla ministryní, zaznamenal jejich kuchyňský rozhovor o tom, jak jeden z nejvýznamnějších mužů Fideszu ovlivňuje vyšetřování korupce a jak vyhazuje ze spisů, co se mu nehodí. Je to nepříjemný poslech ani ne tak kvůli popisovaným zločinům, ale kvůli samotné nahrávce: kdo si nahrává vlastní ženu? Z toho, jak klade otázky, je navíc zřejmé, že si nahrávání chystal, ptá se návodně. Na to Péter Magyar řekl: „Když se vaše žena zaplete s mafií, musíte mít něco, čím případně chránit svoji rodinu.“

S nahrávkou nakonec rodinu nechránil, zveřejnil ji a šel s ní na prokuraturu a jeho politická dráha tím definitivně odstartovala. Chvíli se spekulovalo, zda vstoupí do nějaké opoziční strany, nebo založí svou, a stalo se to druhé. A jeho Tisza (zkratkové slovo pro – v maďarštině – respekt a svobodu a také ikonická maďarská řeka) je na světě pár týdnů, v průzkumech má dvacet procent a je zdaleka nejúspěšnější maďarskou opozicí. Což vzhledem k tomu, že strana v podstatě neexistuje, je obdivuhodné a pro Maďarsko příznačné.

Magyar projevil dva zvláštní politické a marketingové talenty. Zatím na něj nefungují běžné metody fideszovské propagandy. Vcelku nepřekvapivě se strana rovnou vytasila s tím nejostřejším nábojem, který měla v kapse: Judit Varga začala na sociálních sítích veřejně popisovat údajné domácí násilí a mnohaleté trápení, které jí a jejich třem synům bývalý manžel působil. Politici Fideszu a jejich bývalí přátelé v jednom se začali rozpomínat, že vlastně všichni věděli, jak odpudivě se Magyar k ženě choval.

Nestalo se nic. Magyar už předem oznámil, že přesně tohle přijde a nic jiného ať lidé nečekají. Největší obětí tohoto praní domnělé rodinné špíny je nakonec Judit Varga: vyšla z něj jako někdo, kdo poslušně poslouchá v politice, a když šéfové přikážou, ať prozrazuje nejbolestnější životní epizody, udělá to.

Ale především dokáže Péter Magyar své spoluobčany oslovit. Ne že by říkal něco překvapivého nebo objevného. Opakuje, že je Maďarsko potřeba vrátit Maďarům a že země je ovládnutá několika rodinami a skupinami spřízněnců. Ukazuje se, že své spoluobčany čte dobře a nechce je dráždit: na Ukrajinu by přes Maďarsko zbraně neposílal (i když říká, že agresorem je Rusko). Vůbec se nedá říct, co vlastně nabízí, ale úspěšně budí dojem, že nabízí něco jiného než Fidesz a především – než opozice.

V tom je doposud největší zádrhel Magyarova politického vzestupu. Jeho Tisza velmi úspěšně vysála hlasy opozičních voličů, kteří zoufale hledají někoho nového, protože už mají po krk vzájemných opozičních hádek a politického neumětelství většiny Orbánových konkurentů. Část sice k Magyarovi nikdy nepřejde, minulost fideszovského činovníka mu neodpustí, ale ti ostatní nemají co ztratit. Proč nezkusit, co nového se nabízí.

To v Maďarsku nestačí. A k nové straně přešlo jen minimum voličů Fideszu. Někteří ano, tvoří necelou pětinu Magyarových příznivců, ale to je málo. Pokud chce Péter Magyar skutečně ohrozit Orbánovu vládu, musí tuhle překážku překonat. Zatím se mu to nedaří. Analytici sice upozorňují, že obliba Fideszu je na dlouhodobém minimu (milost pro pedofila od strany, která si na údajné ochraně maďarských dětí před pedofily všeho druhu postavila propagandistický byznys, část lidí znechutí), ale je to spíš statistická zajímavost nebo je to „přání otcem myšlenky“. I přes problémy stojí za Fideszem polovina maďarských voličů. A Orbánova strana je síla, která se sice může trápit tím, že její propagandistická mašina ještě přesně neví, kudy na nováčka na politické scéně, ale času na hledání receptu má dost.

Pétera Magyara čas taky netlačí. Parlamentní volby jsou za dva roky, a o ty mu jde. Teprve se uvidí, jak dobře má svou cestu promyšlenou, zda i na podzim dokáže zaplnit náměstí velkých měst a jestli svou zajímavou novost pro voliče neztratí. První zkouška přijde brzy, Péter Magyar a jeho Tisza se pokusí nějak uspět v červnových evropských a komunálních volbách. O tom, jak se na ni připravuje a jak v ní uspěje, vám samozřejmě v Respektu přineseme zprávu.

