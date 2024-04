Potřebuje ochrannou ruku a musí splatit dluh. Pellegrini bude dál dělat to, co mu řekne Fico

„Peter Pellegrini bude dělat to, co mu řekne Robert Fico. Nemá moc na výběr, protože potřebuje jeho ochrannou ruku, sám je namočený v různých korupčních kauzách. Pokud oznámí, že bude autonomním prezidentem, tak si myslím, že rozhodně nebude," říká ředitelka Centra pro informovanou společnost Andrea Michalcová k možnému povolebnímu směřování nové slovenské hlavy státu. „Jako prezident získává Pellegrini imunitu, takže v podstatě už není z Ficovy strany tak napadnutelný jako doteď. Na druhou stranu potřebuje splatit dluh, který mu vznikl podporou strany Smer, a speciálně Slovenské národní strany - takže to nejspíš bude vracet rétorikou i bezpodmínečnou podporou vlády," doplňuje ředitel Slovenské asociace pro zahraniční politiku Tomáš Strážay. Na Debatě s Respektem v Knihovně Václava Havla, kterou moderoval Tomáš Brolík, se nicméně oba hosté shodují, že moc Roberta Fica, která se nyní rozšířila i na nejvyšší post, není nekonečná. Nadějí může být ještě výsledek voleb do Evropského parlamentu, kde by Fico mohl výrazně narazit. Co přesně od něj i od Pellegriniho jako prezidenta můžeme čekat? Kopíruje Slovensko po volbách maďarský scénář? A co by si z toho měla vzít nejen česká společnost, ale také vláda?