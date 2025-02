Zelenskyj připustil výměnu části území. Ukrajině by ale mohly pomoct vzácné kovy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro The Guardian připustil, že kdyby se americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podařilo dostat Moskvu a Kyjev k jednacímu stolu, nabídnul by Rusku výměnu obsazených území. V případě Ukrajiny by šlo o část ruské Kurské oblasti, kterou by měli Rusové vyměnit za část okupovaného území na východě válkou zasažené země. Jak ale ve Výtahu Respektu říká Ondřej Kundra, přestože na frontě tahají Ukrajinci za kratší konec, mají v jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem naději : „Volodymyr Zelenskyj pochopil, že s byznysmanem Trumpem se musí bavit obchodnicky. Ještě za Bidenovy administrativy pozastavil dohadovanou smlouvu mezi Ukrajinou a USA, kdy se měli dohodnout, že Amerika bude mít mnohem větší přístup a finančně těžit ze vzácných kovů na Ukrajině. Zelenskyj pochopil, že tato karta bude výhodnější v případě, že by se do Bílého domu dostal Donald Trump. Teď ji vytáhl a zatím s ní hraje šikovně. Trump by totiž mohl předstoupit před Američany a říct: můžeme jim pomoct, ale musíme za to něco dostat přístupem k těm vzácným kovům." Jaký vliv americký prezident na jednání mezi Kyjevem a Moskvou má? Co se momentálně děje na frontě? A jak se Ukrajinci tváří na výměnu části území?