Téma domácího násilí se konečně stalo politickou prioritou

V Česku by se mohla zlepšit ochrana obětí domácího násilí. Vládou totiž v týdnu jednomyslně prošla novela občanského zákoníku, která dále zamíří do Poslanecké sněmovny, a která jasně definuje, co přesně se domácím násilím myslí. „Stát řeší tuto tématiku v nejrůznějších zákonech, ale nikde není jednotná definice. Z toho potom vyplývají nejrůznější problémy. Ta definice je důležitá jednak proto, aby nejrůznější aktéři, kteří do řešení tohoto fenoménu vstupují, mezi sebou neměli rozpor v tom, jestli situaci, kterou řeší, skutečně lze považovat za domácí násilí, a druhý bod je, že ta definice specificky upřesňuje podoby násilí, které si spousta lidí nedokáže představit, že spadají pod domácí násilí," říká ve Výtahu Respektu Silvie Lauder. Domácí násilí v Česku podle dat z předminulého roku zažilo skoro 30 procent žen a 12 procent mužů. Co všechno se za něj dá považovat? Co se pro oběti domácího násilí v praxi změní? A jaká je v Česku politická debata ohledně tohoto tématu?