Vyzvání telefony a nikdo je nebere. Co se stalo při nejhorší střelbě v dějinách Česka

Masová střelba na FF UK v Praze si vyžádala 14 obětí a přes dvě desítky zraněných. Patnáctým mrtvým je sám střelec. Co o něm policie po prvním dnu ví? A co u místa činu zjistila reportérka Ivana Svobodová? I na to odpovídá ve speciálním vydání Výtahu Respektu. Čtěte také: Policie pracuje s verzí, že útočník z filozofické fakulty má na svědomí i dvě oběti v Klánovicích