Policie pracuje s verzí, že útočník má na svědomí i dvě oběti v Klánovicích

Policejní prezident Martin Vondrášek při večerní tiskové konferenci upřesnil, že odpolední střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze má 14 obětí, 25 lidí je pak zraněných, z toho deset lidí těžce. V budově fakulty byl podle něj obrovský arzenál zbraní a střeliva. Nebýt rychlého zákroku policie, obětí by bylo násobně více, uvedl. V různých nemocnicích v Praze je desítkám zraněných poskytována pomoc.

Mrtvý je i sám střelec, jehož totožnost policie zná – jde o čtyřiadvacetiletého studenta filozofické fakulty. Podle aktuálního Vondráškova vyjádření je reálné, že střelec předtím zavraždil i muže a kojence v Klánovickém lese. „Velice vážně pracujeme s verzí, která je v tuto chvíli velmi reálná, že útočník z filozofické fakulty má na svědomí i dvě oběti z konce minulého týdne v Klánovickém lese," uvedl Vondrášek.

Před šesti dny zastřelil zatím neznámý pachatel dospělého a dítě, podle médií jsou oběťmi dvaatřicetiletý muž a jeho teprve dvouměsíční dcera. Podle Vondráška souvisí propojení obou případů s tím, co policie našla ve čtvrtek na Kladensku v místě úmrtí muže, který byl otcem střelce. Další detaily ale odmítl sdělit.

Zdůraznil, že pražští kriminalisté, kteří na klánovických vraždách pracovali, neměli šanci zjistit střelcovu totožnost. „V tuto chvíli jsem přesvědčen, že to byly náhodně vybrané oběti člověkem bez jakékoli trestní minulosti,“ řekl s tím, že není známá žádná vazba k obětem ani lokalitě.

Na FF UK večer pokračovaly pyrotechnické prohlídky k zajištění prostoru. Policie aktuálně zjišťuje totožnost obětí střelce, který pálil nejdříve uvnitř budovy, a pak z ochozu do ulice. Kromě jedné oběti přišly ostatní o život v budově univerzity. Policisté našli tělo mrtvé ženy na ulici a zjistili, že nebyla zasažena střelbou. „Někdy se stane, že se vyděšení lidé na místě útoku snaží zachránit skokem z okna. To byl případ této osoby,” vysvětlil Vondrášek.

Nejdříve v Celetné

Krátce po čtvrtečním poledni dostala policie informaci, že ozbrojený mladík z obce Hostouň na Kladensku se chystá spáchat sebevraždu. Od koho tuto informaci dostala, nevíme. Když přijela do místa mladíkova bydliště, našla zastřeleného muže. „Zjistili jsme, že je to otec podezřelého. A zjistili jsme také relativně rychle, že je studentem filozofické fakulty.“

Následně přišlo podezření, že muž je ozbrojený a může plánovat i něco jiného než vlastní smrt. A podle Vondráška dostala také policie informace, že mladík odjel do Prahy, kde měl mít jako student od 14 hodin v budově FFUK v Celetné ulici přednášku. Proto po něm okamžitě vyhlásila pátrání, na svém webu zveřejnila jeho jméno i fakt, že je ozbrojený a může být nebezpečný.

Zásahová jednotka policie pak ve dvě hodiny odpoledne obsadila budovu fakulty v Celetné ulici a evakuovala všechny přítomné. Podezřelého nenašla a ve 14.22 tak operaci v Celetné ukončila. Potom je půlhodinové okno a v tento okamžik nevíme, co se v něm dělo. Minutu před třetí se ozvala střelba v budově filozofické fakulty na Palachově náměstí – podle zveřejněných informací zhruba ve stejnou chvíli, kdy policie varovala vedení školy před možným útokem. To už zmíněný mladík zabíjel a policie začala vyklízet prostor.

V průběhu akce na místě střelby byli studenti vyzváni, aby se zabarikádovali v učebnách nebo místnostech, kde se zrovna nacházeli, a nikomu neotevírali, dokud nebude střelec zneškodněn. Někteří studenti se ukryli na ochozu budovy ve velké výšce. Policie začala také hned evakuovat všechny ulice kolem filozofické fakulty a uzavírat blízké okolí.

Průběh samotného útoku nicméně zatím neznáme. Střelec byl pak zachycen fotkami z mobilů po třetí hodině na ochozu budovy. Zbraní mířil na ulici, zda střílel i po kolemjdoucích, není jasné. V 15.20 byl „eliminován“. Spáchal sebevraždu, policie proti němu také použila zbraň. Zda tedy zemřel vlastní, nebo policejní střelou, se teprve bude vyhodnocovat.

Ani poté policie na stanici Staroměstská nepouštěla cestující ven z metra, byla zastavena doprava a prostor zůstal uzavřen. Jeden z redaktorů Respektu byl v době útoku v budově Národní knihovny v Klementinu. Krátce po 15. hodině slyšel z okna budovy policejní sirény a hlasy policistů, jak nutí lidi opustit přilehlé ulice. Vchody do celého areálu Klementina pak byly na několik hodin uzavřené. Zaměstnanci knihovny shromáždění u šaten na laptopu napjatě sledovali, co se nedaleko odehrává, stejně jako návštěvníci studovny na displejích svých přístrojů. Až kolem 18. hodiny personál knihovny informoval lidi ve studovně, že mohou odejít.

Nedlouho předtím policie oznámila, že pachatel byl podle ní osamělým střelcem, neměl komplice a nebyl nejspíše zapojen v žádné teroristické síti. Podle prvních známých informací ničím nevyčníval, byl spíše introvert, neměl v minulosti žádné problémy se zákonem, a měl zbrojní průkaz.

Podle nejnovějších informací policie se střelec inspiroval podobným útokem v zahraničí. „Máme velice čerstvě informaci, není ověřená. Z jednoho účtu na sociální síti se měl inspirovat teroristickým útokem v Rusku na podzim tohoto roku,“ sdělil Vondrášek. Před několika dny se přihlásil na síti Telegram k činu jiné útočnice v ruském městě Brjansk a ve čtvrtek svůj profil na síti zpřístupnil. Nenáviděl prý svět a chtěl mu způsobit bolest.

Policie i BIS stále zjišťují, zda nebyl střelec s někým ve spojení. Zatím takovou indicii policie podle informací Respektu nemá, ale je to „běžná“ praxe všude ve světě v případě teroristických útoků. Znovu dům, v němž útočník bydlel, a snaží se spojit s lidmi, s nimiž se znal na střelnici nebo s nimiž komunikoval na síti.

Telefony nikdo nebere

I v podvečer byl celý blok budov kolem filozofické fakulty obehnán páskou, dovnitř se nikdo nedostane. Všude byly slyšet sanitky a policejní auta. U pásky v ulici Břehová se shromažďovali uplakaní nebo rozčilení lidé. Jsou to rodiče studentů, kteří byli v době útoku ve škole. S novináři mluvit nechtějí. Postupně k nim přicházejí informace, kolik mrtvých a vážně zraněných má útočník na svědomí. A jejich děti jim neberou telefony. Studenti, kteří vše bez úhony přežili, byli vyslýcháni policií.

„Nemusí to nic znamenat, nemusí, já vím,“ říká si sama pro sebe asi padesátiletá žena, jako by odříkávala modlitbu. Na místě s lidmi pracuje tým policejních interventů. Policistka vysvětluje rodinám, jak to na místě střelby vypadalo: lidé vybíhali v rychlosti ze školy, nevzali ani bundy, mnozí ani telefony.

Mobily, které zvoní a nikdo je nebere, nebo ty, které se hlásí jako mimo provoz, tedy možná vyzvánějí v prázdných prostorách školy nebo se už vybily. „Bereme si jména příbuzných, které tito lidé hledají, ověřujeme je a informujeme příbuzné,“ popisuje policistka.

Psychologové poskytují pomoc příbuzným lidí, kteří byli v budově, když se střílelo. Část studentů byla shromážděna ve dvoraně Rudolfina. Podle svědectví jednoho ze zaměstnanců školy, kterého už z dvorany policisté pustili domů, jsou tam lidé, kteří byli u útoku, jsou silně rozrušeni ve špatném psychickém stavu. I těm policie poskytuje psychologickou podporu.

„Z okna, jež směřuje ke Karlovu mostu, jsem viděl, jak se na chodníku shromažďují lidi a dívají se směrem k fakultě, za chvíli je muž – policista s revolverem v ruce – zaháněl ostře za Rudolfinum. Celé náměstí bylo ihned zaplaveno policisty,“ popisuje Petr Nedoma, končící ředitel Galerie Rudolfinum.

Pak viděl i střelce. „Na ochozu jsem viděl mladého muže, který z automatické zbraně střílel směrem k Mánesově mostu,“ dodává ředitel galerie, která je v sousedství fakulty, „a policisté se ho ze země z boku snažili sestřelit, pak se stahovali, pak ten mladík zase několikrát vystřelil, zbraň hodil z ochozu dolů, zvedl ruce a zmizel za ochozem." Na ochozu pak střelec také zemřel.

Vyhrnuly se davy

Student filozofie Adam Melíšek byl v Celetné ulici dvě hodiny předtím, než se začalo střílet. Už v tu chvíli policisté prověřovali okolí a ke kontrole občanského průkazu – Adam si to vysvětluje tím, že měl ruku v kapse – vyzvali i jeho. „Ale nikdo nám neřekl, co se děje,“ říká.

Poté zašel na oběd a chtěl jít do budovy filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. „Zrovna když jsem měl vejít dovnitř, se vyhrnuly davy,“ popisuje s tím, že v proudu lidí narazil i na svou kamarádku, se kterou chvíli stáli před budovou a po chvilce je policie vyzvala, aby se šli schovat.

„Skončili jsme za Rudolfinem. A díky bohu, že nás policisté vyzvali tak rychle, protože ten střelec byl se samopalem na střeše a to by teprve byla katastrofa, kdybychom tam dole stáli,“ popisuje s tím, že střelba začala asi minutu poté, co za galerii zašli. „Viděli jsme kouř ze střelby, hodně jsem se bál,“ popisuje. Od Rudolfina postoupili k právnické fakultě a do bezpečí za policejní pásku.

Znal někoho, koho střelba neminula? „Díky bohu to nejsou lidé, které znám. Začalo se střílet ve 4. patře, tam moc kamarádů nemám,“ říká. V budově přitom to odpoledne měl být i on. Seminář byl ale pro onemocnění vyučujícího covidem zrušen.

Ministr vnitra Vít Rakušan a policejní prezident Martin Vondrášek na tiskové konferenci oznámili, že policejní akce na místě bude probíhat ještě několik hodin. Prohlížejí budovu a hledají, zda už v ní nic nehrozí. V domě na Kladensku, kde střelec zabil otce, našli nástražné zařízení. „Musíme si být jisti, že ta budova je po všech stránkách bezpečná a že se v ní nenacházejí další studenti, kteří se tam zabarikádovali,“ řekl večer Rakušan. Do Prahy navečer zamířil z pracovního výjezdu na Olomoucku i premiér Petr Fiala, na devátou večer svolal mimořádné zasedání vlády.

Vondrášek zatím nepotvrdil, ani nevyvrátil, že útočník střílel i ze zbraní nelegálně držených (podle tvrzení ČT zbraně vzal příbuznému). Z římsy školy střílel každopádně buď z dlouhé zbraně, nebo ze zbraně v nástavci. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je zbraňová legislativa v Česku poměrně přísná a dobře nastavená. Podotkl, že u člověka, který nemá žádný záznam v rejstříku, je těžké předvídat, že se dopustí takto závažného trestného činu.

„Statečně vešli do budovy a okamžitě opětovali palbu,“ popsal Rakušan zásah policistů na filozofické fakultě. Řekl, že stojí za kvalitní prací policie a že se to netýká jen dnešního zásahu, který byl podle něj velmi profesionální. Vicepremiér též vyzval ke sdílení jen ověřených informací policie. Šířící se dezinformace jsou podle něj nejspíš promyšleným útokem „ruské trollí farmy“.