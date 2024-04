ANO zneužívá téma důchodové reformy pro vlastní kampaň

Jednání o důchodové reformě zatím pokračuje bez opozičního hnutí ANO. Jeho zástupci se totiž nedostavili na pondělní jednání, což jejich předseda Andrej Babiš na svých sociálních sítích odůvodnil tím, že se reforma stejně schválí i bez nich a členové ANO tak ze sebe nebudou dělat šašky. O své know-how se přitom s kabinetem, který kritizují, podělit nechtějí. Schovávají si ho totiž až na předvolební kampaň. „Když je ta strana osm let u vlády a důchodovou reformu nám nepředstaví - a teď nám říká, že nám ji nepředstaví ani v tuto chvíli, ale za dva roky ano, je to takové zvláštní," říká ve Výtahu Respektu František Trojan. Prezident Petr Pavel, který na sebe vzal v otázce změny penzí roli moderátora mezi vládou a opozicí, se nicméně dle svých slov bude dál snažit jednání zprostředkovat a nevyloučil ani kulatý stůl, ke kterému by přizval zástupce tripartity a odborníky. Uskutečnit by se mohl na přelomu května a června. Co vlastně hnutí ANO důchodové reformě vyčítá? Jaké hlavní změny přináší? A kdy by mohla vejít v platnost?