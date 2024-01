Veřejnost už o eutanázii mluví, začít by měli i politici

Čeští politici by se brzy mohli znovu zabývat tématem uzákonění eutanázie. V polovině března chce senátorka Věra Procházková z hnutí ANO u kulatého stolu představit zákon, který by kromě paliativní péče řešil i asistovanou sebevraždu a eutanázii. Odpůrci se ale obávají zneužití této možnosti. Jak složité je dostat téma mezi tuzemské politiky? Je eutanázie projevem lidské autonomie a něčím, na co by měl mít člověk právo? A jaká jsou právní i morální úskalí usmrcení na žádost? I o tom byla Debata s Respektem s Věrou Procházkovou, Milanem Hamerským ze Spolku pro eutanázii, etikem a právníkem Davidem Černým a teologem Dominikem Opatrným. V Knihovně Václava Havla moderoval Tomáš Brolík.