V minulých volbách Fialovi klidné vystupování pomohlo, teď mu láme vaz a nahrává hnutí ANO

ODS ztrácí, STAN roste - trend, který v posledních týdnech ukazují předvolební průzkumy napříč agenturami. Například v listopadovém volebním modelu NMS Market Research Starostové a nezávislí vůbec poprvé občanské demokraty přeskočili. „Ten náskok není až tak velký, ani jedna strana nemá kdo ví jak zářná procenta. Myslím si ale, že u Starostů to začalo už slavným videem Víta Rakušana, kde říkal, že to Petru Fialovi nandá a že vláda věci dostatečně nevysvětluje, a vymezil se vůči vládě. Dělá také dost věcí, kdy se snaží být v regionech, mluvit s lidmi, kteří jsou naštvaní na vládu, a tím může získávat část liberálních voličů, kteří od koalice utíkají. Navíc je zdatnější v komunikaci než premiér Fiala," vysvětluje ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra. Sám Vít Rakušan nicméně přiznává, že v průzkumu není tak zásadní to, že STAN přeskočilo ODS, jako spíš náskok, s jakým je nad ostatními politickými subjekty opoziční hnutí ANO. „Vláda dělá spoustu komunikačních nebo politických přešlapů, což je jedna část. Druhá část je, že ANO, a to bylo hodně laděné už od prezidentských voleb, se podařilo vybalancovat hranu tak, aby nebyli komunikačně až moc blízko SPD, ale zároveň aby neříkali věci, které říká vláda Petra Fialy. Tím se jim podařilo na sebe nabalit voliče z různých částí politického spektra," doplňuje ve zpravodajském podcastu František Trojan. Čím si vládní strany škodí? V čem je opoziční ANO napřed?