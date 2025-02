V Česku vzniknou intervenční týmy, které by mohly pomoct s odhalením šikany na školách

Českem otřásl případ šikany na školách v jihomoravském Hodoníně - policie už zahájila úkony trestního řízení pro podezření z vydírání, výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví. Incident ale vyvolal mimo jiné i otázky, do jaké míry jsou školy, potažmo stát schopny čím dál častější šikanu řešit. „Český stát nejspíš něco opomněl. Výchovu pedagogů v základních školeních, přípravu lidí i to, že uděláme ze školního psychologa atraktivní místo, které člověka baví a které ho uživí," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík. „A do toho se ještě stalo to neštěstí jménem covid a karanténa. To, co se s psychikou dětí odehrálo, je zjevně bezprecedentní - a to je obrovský problém," dodává s tím, že v Česku není dost profesionálů, kteří by mohli dětem pomoct se zpracováním traumatu, které pro řadu z nich mohla pandemie představovat. V čem jsou překážky? A má stát plán, jak šikanu na školách řešit a jak jí předcházet?