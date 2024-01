Útoky hútijských povstalců v Rudém moři dopadají ekonomicky i na Evropu

Jemenští ozbrojenci dál útočí na lodě v Rudém moři. Zapojují se tak do konfliktu mezi Izraelem a Hamásem - jako spojenci Íránu tím vyjadřují podporu Palestincům. V dalších útocích jim má zabránit námořní operace, v jejímž čele stojí Spojené státy. Co dalšího by mohlo útoky potlačit? A jaké dopady mají na Evropu? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Magdaléna Fajtová.