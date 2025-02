Trump se chová k Evropě jako k nájemníkovi se kterým nechce vyjednávat

Je jasné, že některé věci se musí změnit. Evropa musí znovu dospět. Před první světovou válkou byla na vrcholu. A následně se dokázala dvakrát sama zničit. Takže se pak svým způsobem schovávala za Američany, tedy jejich přítomnost v Evropě. Ale když přijde řeč na vojenské schopnosti, tak pokud by Británie a Francie chtěly dnes rychle přesunout deset tisíc vojáků, nezvládnou to bez amerického letectva. Proč to tak je? No, možná někdo nechtěl, aby rozvíjely své vlastní vzdušné síly. Přemýšlel jste o tom někdo? Ale teď se to asi změní. Nestane se to přes noc, ale stane. Nový americký ministr obrany Pete Hegseth tento týden řekl, že bezpečnost Evropy už nepatří mezi nejvyšší priority Spojených států. Pozornost se obrací k Asii. Ale být na druhém místě nemusí být tak špatné. Je jasné, že Evropa se teď musí dát dohromady a zajistit si vlastní obranu. A Spojené státy pak můžou fungovat jako možnost poslední záchrany. Ale ani to teď nevíme jistě. No a jak to všechno souvisí s vyjednáváním? Právě, že si myslím, že teď se nic nevyjednává. Probíhají jednání. Vydávají se různá prohlášení a zaujímají se různé pozice. Litá tu hodně rozčílených reakcí. Ale zatím nevidím, že by se konala nějaká vyjednání, rozhodně ne na politické úrovni. Jsem si jistý, že v NATO, na velmi operativní úrovni, se věci dějí každý den, to určitě. Ale tomu se nevěnuje pozornost. To je provozní práce, která není sexy ale bez ní by to nešlo. Takže mám dny, kdy jsem v naprosté depresi, ale pak i jiné dny, kdy si říkám: Ne, ne, je tu i světlá stránka. Je tu příležitost. Ale je jasné, že v Evropě budeme muset leccos změnit a s spolu s tím i spoustu zažitých věcí. A už se to děje...