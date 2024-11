Tisíce oklamaných a škoda za 1,5 miliardy. Policie posílá „letadlo“ Growing Way k soudu

„V rámci vyšetřování jsme došli k závěru, že organizátor žádnou investiční činnost nevykonával a vylákané finanční prostředky měl používat pro svoji potřebu. V uvedené věci je evidentní, že proklamované výnosy měly být zcela nereálné a v případě, že byly hrazeny, tak pouze z finančních prostředků dalších klientů. Snahou obviněných mělo být udržet celý systém v provozu co nejdéle,“ uvedl Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tento týden navrhla obžalovat člověka a firmu z podvodu v souvislosti s investičním fondem Growing Way. Celkovou škodu vyčíslili kriminalisté na 1,5 miliardy korun, kterou měl podvodník vylákat z celkem 4 193 poškozených lidí s příslibem zhodnocení úspor o desítky procent. Za investiční firmou stál dnes třicetiletý Ondřej Janata, který už dříve v médiích popíral tvrzení policie, že šlo o takzvané Ponziho schéma. Co mu teď potenciálně hrozí za trest? A jak se změnila pravidla regulující podobné rizikové fondy? Nejen o tom mluví Filip Zelenka ve Výtahu Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček.