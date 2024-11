Střídání vlád v Německu: Ukrajina má pomoc jistou, dokud se k moci nedostanou radikálové

Německý kancléř Olaf Scholz ve středu pronesl před Spolkovým sněmem vládní prohlášení, ve kterém zopakoval, že za rozhodnutím odvolat z vlády ministra financí, které vedlo k rozpadu koalice, si nadále stojí. O důvěru požádá v prosinci, ale předem se počítá, že ji menšinová vláda nedostane. K volbám, v nichž se bude podle Scholze rozhodovat mimo jiné o další podpoře Ukrajiny, by pak Němci a Němky mohli jít 23. února. „Rýsuje se, že velkým tématem bude ekonomika, jak zacházet s krizí německého modelu. Zdá se, že kancléř Scholz, a to je tedy jen předpoklad, půjde do kampaně s nějakým uvolněním dluhové brzdy, která Německu brání na krizi reagovat tím, že se zadluží. Kdo ví, jak to na voliče zapůsobí. Pokud by ale k velkým posunům nedošlo, dá se počítat, že vyhraje křesťanská demokracie, o druhé místo bude soupeřit třeba sociální demokracie s Alternativou pro Německo. Ale klíčové je, že opět velmi pravděpodobně dospějeme ke složitým koaličním vyjednáváním," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner. Co konflikty uvnitř vládní koalice vyvolalo? Jak se v posledních třech letech Německo proměnilo? A co případné střídání vlád v Německu může udělat s podporou Ukrajiny?