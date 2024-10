Starostové ve vládě posílili, ale přišli o parťáka

Česko má dva nové ministry. Prezident Petr Pavel v úterý jmenoval do funkce ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka, který nahradil Jozefa Síkelu, jenž se má stát evropským komisařem pro mezinárodní partnerství, v čele ministerstva pro místní rozvoj je pak nově Petr Kulhánek, který nahradil odvolaného Ivana Bartoše. Oba nové ministry do vlády dosadilo hnutí STAN, jejich výchozí pozice je ale poněkud odlišná: „Ministr Kulhánek nastupuje do resortu, na který je upřená daleko větší pozornost v politickém slova smyslu. Bude na něj větší tlak, aby to vrátil z pohledu vlády, Petra Fialy a také části veřejnosti do pořádku. Zatímco ministr Vlček přichází jako někdo, kdo s tím už nějaký čas počítá, kdo mohl konzultovat s již bývalým ministrem Síkelou, který mu tam nechává aparát, jejž tři roky budoval; je to tedy taková evoluce. Ne že by to ve druhém případě byla revoluce, nejsou to ale ideální podmínky," říká ve Výtahu Respektu František Trojan. Společně s Filipem Zelenkou ve zpravodajském podcastu shrnují, jaké mají noví ministři zkušenosti, jaké jsou jejich priority, ale také jaké to je pro Starosty ve vládě po odchodu Pirátů.