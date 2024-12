Smysluplnému čerpání evropských dotací v Česku brání lobbing i neexistující strategie

Za dvacet let členství v Evropské unii získalo Česko o bilion korun více, než do ní odvedlo. Vyplývá to ze zprávy EU Report 2024 o čerpání peněz z Unie, kterou vydal Nejvyšší kontrolní úřad. Jak ale ve Výtahu Respektu upozorňuje Filip Zelenka, čistým příjemcem Česko nebude napořád: „Po roce 2035 už bychom měli platit my. Budeme do EU odvádět víc, než z ní budeme dostávat. Klesne objem peněz a my si budeme moci říct, jaká je škoda, že jsme to nevyužili lépe," naráží na výtky, které NKÚ ke způsobu čerpání evropských dotací ze strany České republiky má. Úřad například Česku vytýká, že se nezaměřuje na smysl dotací a uděluje je i tam, kde není potřeba. Stalo se to tak třeba v programu Antivirus, ve kterém dostaly dotace i firmy, které to nepotřebovaly. „Příkladem může být i operační program Spravedlivá transformace, který je původně určený uhelným regionům na transformaci po těžbě. Je to balík 40 miliard, které jdou do tří krajů, ale ČR neměla žádné projekty, a tím pádem k tomu přistoupilo stylem: Pojďme ty peníze hlavně utratit: je jedno kam a co z toho budeme mít." Jaké další mezery má Česko v čerpání evropských dotacích? A proč bychom zároveň k EU neměli přistupovat čistě z pohledu financí?