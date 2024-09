Slovensko si nenecháme vzít. Chceme pomáhat i ze zahraničí

„Občanská společnost na Slovensku zažívá velké útoky. Je velmi rozdělená a bojí se o přežití. Tato vláda nevládním organizacím škrtla většinu financování z různých grantů a vylučuje občanskou společnost z participace na věcech veřejných,“ říká Andrea Michalcová, která Slovensko opustila po střední škole a v Česku vede nevládní neziskovou organizaci Centrum pro informovanou společnost. "Vztahy mezi Českem Slovenskem jsou v principu velmi dobré. Slováci jsou v Česku podle dat nejoblíbenější menšinou,“ podotýká kreativní ředitel strategické komunikace vlády ČR Jozef Dobrík, který sám pochází ze Slovenska. Co všechno znamená skutečnost, že tolik lidí opouští Slovensko a stěhuje se do Česka i dalších zemí? Jaké mají motivace? A co říkají na přesun prestižní bezpečnostní konference GLOBSEC z Bratislavy do Prahy? Nejen o tom diskutovali na Debatě s Respektem v Knihovně Václava Havla pod taktovkou zástupce šéfredaktora Tomáše Brolíka. Doporučujeme také článek Slováci v Česku: Dokud je tam Fico, nevrátíme se