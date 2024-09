Slib pevnosti Rakousko a sázka na pesimisty se Svobodným vyplatila

Drsné probuzení pro Evropu, pravicové zemětřesení. Tak o výsledcích rakouských voleb do parlamentní dolní komory píší světová média. Poprvé od druhé světové války totiž v zemi zvítězila pravicově populistická, až krajně pravicová Svobodná strana Rakouska, v jejímž čele stojí Herbert Kickl, který sám o sobě říká, že je Volkskanzler, tedy kancléř lidu. Tento termín přitom kdysi používal i Adolf Hitler. Pro Svobodné hlasovalo více než 29 procent voličů a voliček. „Svobodní jsou silnější mezi muži než ženami. Jsou populární v dělnických čtvrtích měst, jsou silní na venkově v místech, odkud odcházejí mladí lidé a ztrácí se tam perspektiva. Ale pokud si máme vybrat jeden faktor, podle kterého nejsnáze poznáme voliče Svobodných, bude to jeho pohled do budoucnosti. Stranu volí spíše pesimisté; lidé, kteří mají velké obavy z budoucnosti. Teď máme za sebou několik let krizí včetně inflace, energetické krize, války v Evropě i dění na východě Evropě, stále přichází poměrně velký počet žadatelů o azyl. Je to pocit zavalení krizemi a toho, že Evropa vše přestává zvládat. A v tom přichází Svobodní se silným lídrem s černobílým vysvětlením věcí a zavřením se před světem do národní pevnosti Rakousko," říká redaktor Tomáš Lindner. abízejí ale Svobodní reálná řešení? Co jejich vítězství znamená pro EU? A budou vůbec mít s kým vládnout?