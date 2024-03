Sílící ANO loví voliče jinde než v koaličních vodách

„Není tady velký rezervoár voličů, který by najednou ANO oslovilo. Jsou to spíše nižší jednotky procent z různých voličských skupin. Jednou z nich je SPD... Dále jsou to malé strany jako například ČSSD, PRO, Přísaha, Trikolóra nebo Svobodní a pak jsou to mladí voliči," říká s odkazem na nový průzkum František Trojan. Čím potenciální nové voliče oslovuje opoziční hnutí, že v únorovém volebním modelu agentury Kantar pro Českou televizi dosáhlo 39 procent, což je téměř dvojnásobný odhadovaný zisk ve volbách oproti koalici SPOLU na druhém místě? Nejen o tom mluví František Trojan v podcastu Respekt. Přečtěte si také jeho text: Schillerová v řetězech, Havlíček s vidlemi a Babiš v kůži – ANO cílí na mladé.