Samostatný Respekt má nové majitele. Jedním z nich je redakce

"Respekt se osamostatnil. To je velká věc nejen pro náš časopis i obecně. Jsme totiž svědky spíše opačného trendu, kdy se média kumulují v několika málo rukou. A teď se osamostatňuje tradiční titul s dlouhou historií. Pro nás je to obrovská změna v tom, že můžeme lépe reagovat na obrovské proměny mediálního světa. Můžeme zkoušet i špatné cesty, narazit do zdi, a pak to zkusit zase jinudy. Dosud to šlo dělat hůře. To nemyslím vůbec jako výčitku. Ale když má vydavatelství víc titulů, tak se nemůže detailně věnovat všem," říká šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Redakční nestor a investigativní reportér Jaroslav Spurný dodává: "Respekt se osamostatnil a přestěhoval se. Máme teď novou redakci sto metrů od místa, kde v listopadu 1989 vznikl. Byl jsem u úplného začátku a rád jsem u toho i teď. Je to také symbol návratu k idejím na nichž Respekt vznikl: k příběhům, které jsou odrazem svobody, hledání spravedlnosti, respektu k lidem a jejich osudům. Nemyslím si, že by Respekt a jeho lidé tuto cestu zanedbávali. Ale vidím, že se teď na ni chystáme s velkou radostí." Jak Respekt změnil majitele? Kdo týdeník vlastní? Kde redakce sídlí a jaké změny plánuje? Nejen o tom uslyšíte v podcastu. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Respekt se osamostatnil. Proč jsme to udělali, kdo nás vlastní a co bude dál