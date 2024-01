S Gargantuou po jižních Čechách. Rabelaisův román vyšel v novém, neuctivém překladu

„Zjistili jsme, že jediný existující český překlad, který je starý zhruba 100 let, už opravdu není vtipný. V některých momentech je autocenzurovaný. Pánové z Jihočeské Thelémy si řekli, že tohle už je moc. Čili jestli jim ve 20. letech v relativně liberálním Československu připadaly některé vtipy příliš strašné, tak nám tedy rozhodně ne," vysvětluje literární historik z FHS UK Martin C. Putna, proč se spolu se studenty a kolegy vyučujícími rozhodli věnovat několik semestrů bytového semináře novému překladu kultovního díla renesančního humanismuod Francoise Rabelaise, jehož děj navíc přenesli do jižních Čech. Více uslyšíte v reportážním podcastu z vernisáže.