Respekt vstupuje do nové éry. Svátek slaví novým podcastovým studiem

Je tomu přesně 35 let, kdy se z Informačního servisu stal Respekt. Při této příležitosti slavíme nejen zlevněným předplatným, ale také novým podcastovým studiem nebo spoluprací s americkým listem The New York Times, který čtenářům a čtenářkám umožní sledovat nejen americké dění ještě detailněji. Jaké další novinky Respekt přináší? Jak se přizpůsobuje digitální době? A jak se v současnosti mění novinářská práce? I na to se šéfredaktora Erika Taberyho ptají Zuzana Machálková a Štěpán Sedláček.