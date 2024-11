Redaktoři Respektu o kauze Seznam: Nechtělo se nám věřit, že by se takový příběh mohl v Česku stát

V článku Rekonstrukce: Jak Strnad kroužil kolem Seznamu a proč musel Jakub Unger odejít ze Seznam Zpráv • RESPEKT redaktoři týdeníku Respekt Filip Zelenka a Martin Štorkán popsali události kolem společnosti Seznam, jejímž vlastníkem je Ivo Lukačovič - a v nichž figuruje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, teď již bývalý šéfredaktor Seznam Zpráv Jakub Unger, ale také zbrojařský magnát Michal Strnad, u kterého se spekulovalo o tom, že zvažoval koupi Seznamu, respektive jeho mediální části. „V tomto případě člověk slyší jeden naprosto neuvěřitelný příběh někde na kávě a říká si: To je hezký příběh, ale asi se nestal, protože kdyby se stal, tak nevím, co to může znamenat pro fungování v této zemi. Když to ale slyší podruhé a potřetí, začne se tím zabývat," říká ve Výtahu Respektu Filip Zelenka, když popisuje vznik textu. „To je tak neuvěřitelný a zásadní příběh, že nás na začátku vůbec nenapadlo, že se může stát," souhlasí Martin Štorkán. Jaká informace je přimněla k tomu zabývat se děním kolem Seznamu? Co se v něm přesně dělo? A co mohou zveřejněné informace znamenat pro zaměstnance firmy?