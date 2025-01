Rath se kvůli své korupční kauze obrátil k Evropskému soudu pro lidská práva

Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath se kvůli své korupční kauze obrátil na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Vláda Petra Fialy z ODS se k tomu bude muset do konce měsíce vyjádřit. Rath byl zatřen v roce 2012 s krabicí od vína, ve které bylo sedm milionů korun. Odsouzen byl za korupci a manipulaci při zadávání státních zakázek. Protože měl případ dvě větve, musel exhejtman do vězení nastoupit opakovaně a propuštěný je od roku 2023. Přestože detaily k Rathově stížnosti ke štrasburskému soudu zatím nejsou známy, dokazuje to jeho ublíženost od počátku celého případu, říká ve Výtahu Respektu Martin Štorkán: „Už od jeho desetihodinového proslovu ve Sněmovně před jeho vydáním to byla taktika. Celé to bylo ublížené a vystupoval tak celou dobu. I když tvrdil, že nemá peníze a majetky, a přitom ještě v roce 2019 vlastnil podíly v několika nemovitostech." O co přesně v případu Davida Ratha šlo? A co v praxi znamená, že se kauza dostala k Evopskému soudu pro lidská práva?